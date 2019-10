IL VIDEO. Colossale blitz antidroga della Polizia. Sei arresti e 70 perquisizioni domiciliari

CASERTA – E’ in corso una vasta operazione antidroga della Polizia di Campobasso, coordinata dalla Procura del capoluogo molisano e supportata dal Servizio Centrale Operativo (SCO). L’attività che vede impegnati oltre 150 agenti, interessa la città e la Provincia di Campobasso nonché le Province di Foggia, Isernia, Caserta, Chieti, Roma e Bologna con l’esecuzione di 6 misure cautelari ed oltre 70 perquisizioni personali e domiciliari. L’operazione denominata in codice ‘Pinocchio’, condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Campobasso, ha consentito di disarticolare in circa sei mesi di indagine il flusso di stupefacente del tipo cocaina, crack, eroina, hashish, marijuana e metadone proveniente dalle limitrofe province di Foggia, Napoli e Caserta. Maggiori dettagli saranno forniti in una conferenza stampa che si terrà alle ore 10.30 in questura.