IL VIDEO. Colpo grosso in casa di un noto medico: caccia ai banditi

Fatta razzia di preziosi si sono dati alla fuga ma…

MADDALONI – Sarebbero stati 6 i malviventi entrati in azione, ieri pomeriggio, presso l’abitazione di un medico a Maddaloni Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per risalire agli altri 5 delinquenti in fuga dato che solamente uno – dopo un inseguimento tra le strade cittadine – è stato acciuffato in via La Rosa, alla guida di un’auto rubata, una punto nera, per l’appunto quella con cui insieme ai suoi complici aveva messo a segno il colpo.

Nel mirino della banda l’abitazione di un noto medico della città. Fatta razzia di preziosi i ladri si sono dati alla fuga, cominciata in via Brecciame e terminata nel cuore del centro urbano terminata con l’arresto di uno di loro, che durante la fuga ha anche impattato violentemente contro un’auto, e con il recupero della refurtiva.

