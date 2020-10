IL VIDEO EROI COVID. Cavalieri al merito. Il Presidente Mattarella consegna l’onorificenza a Franco Pepe

CAIAZZO – C’è anche il nostro Franco Pepe, titolare della notissima pizzeria Pepe in Grani di Caiazzo, tra i cavalieri al merito a cui il Presidente Mattarella ha consegnato l’onorificenza per essersi distinto durante il periodo del lockdown.

Francesco Pepe, più volte indicato come il migliore pizzaiolo al mondo, quando ha dovuto chiudere il suo ristorante a Caiazzo di Caserta ha preparato pizze e biscotti per i poveri e gli anziani in difficoltà, organizzando una raccolta fondi per l’ospedale di Caserta.

Qui sotto il momento dell’incontro tra il Presidente Mattarella e Franco Pepe*.

L’impegno, la costanza, la dedizione, la serietà non sono semplici qualità ma rappresentano il vero essere di una persona.A Franco Pepe rinnovo la mia stima per il suo impegno..Pepe in Grani Pubblicato da Sisto Bucci su Martedì 20 ottobre 2020

*video di Sisto Bucci