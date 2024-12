IL VIDEO. Recuperato il corpo della donna trovata nel canale

Per un tragico gioco del destino, è probabile che la donna sia morta nel giorno del suo compleanno, festeggiato l’8 dicembre

VILLA LITERNO – Quello che si sa del corpo ritrovato in un’auto capovolta in un canale di scolo (CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA) è che appartenesse a una donna di 44 anni di nazionalità inglese.

Il ritrovamento del corpo è avvenuto ieri in via Giardino, nel comune di Villa Literno. A fare la scoperta i Carabinieri che, durante il loro giro di perlustrazione, hanno notato tra la vegetazione il pianale di un’autovettura capovolta in un canale di scolo per le acque.

Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno montato due pezzi di scala italiana riuscendo a raggiungere l’automobile per il successivo recupero dell’auto con l’autogrù. Purtroppo, dopo aver posizionato l’auto in zona sicura ed aperto le porte, si è rinvenuto al suo interno il corpo esanime della donna, per la quale non c’era più nulla da fare.