IL VIDEO DELLA VERGOGNA MONDRAGONE umiliata e sporcata. Guardate queste “bestie” come riducono la zona dei Palazzi Cirio

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – La guerra contro i “furbetti dell’immondizia”, non verrà mai vinta fino a quando non si provvederà alla installazione di fototrappole, per individuare quei cittadini che anziché rispettare le regole della raccolta rifiuti, non esitano ad abbandonare i propri scarti e rottami in strada.

Il video che pubblichiamo è stato girato da un cittadino qualche sera fa, e ritrae delle persone che in zona Palazzi Cirio, di fronte all’ingresso di uno dei supermercati più frequentati, hanno scaricato, anzi meglio dire, lanciato in strada e senza ritegno, pezzi di mobili vecchi. Il tutto e’ avvenuto sotto gli occhi di passanti ormai assuefatti da gesti che non stupiscono quasi più.



Tutto ciò è vergognoso, e fino a quando non vi sarà tolleranza zero per questi personaggi, continueremo a rendere pubblici i casi più eclatanti, perché solo in questo modo qualche coscienza potrà essere risvegliata.