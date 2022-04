IL VIDEO E LE FOTO. MADDALONI. Incendio devasta il negozio Celiento bomboniere: ci sono intossicati

MADDALONI – Sono in corso le operazioni di spegnimento del grosso rogo divampato, poco prima delle 13,00, in via Forche Caudine a Maddaloni al piano sottostante dello store “Celiento” bomboniere. Sul posto impegnati a domare le fiamme, i vigili del fuoco provenienti dal comando provinciale, due autobotti provenienti da Caserta e Marcianise con il supporto di due autopompe serbatoio provenienti dal comando provinciale di Napoli. L’intero edificio è stato invaso dal fumo, tanto che ci sarebbero delle persone intossicate per le quali si è reso necessario l’intervento dei sanitari. Gli addetti ai lavori sono riusciti a farsi largo tra le fiamme e scappare all’esterno dei locali.