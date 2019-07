IL VIDEO E LE FOTO. Misterioso incendio di un’auto. Nessuna traccia del conducente

SAN PRISCO (Christian e Lidia de Angelis) – Grave e misterioso incendio, auto divorata dalle fiamme. Ieri le fiamme e il fumo si sono propagate da una vettura, un SUV di colore nero, come si vede nel video e foto che pubblichiamo, ma del conducente nessuna traccia. Alcuni automobilisti di passaggio lungo la strada hanno avvistato l’incendio e allertato i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che subito si sono diretti sul posto.

I caschi rossi hanno lavorato a lungo per domare le fiamme estese dell’incendio che ormai aveva completamente annientato l’auto, mentre le forze dell’ordine hanno messo in sicurezza la strada e regolato il flusso veicolare, impedendo che altre vetture potessero essere raggiunte dalle fiamme o essere invase dal fumo causando un incidente a catena. Quando ormai l’incendio era spento, si è cercato il proprietario della vettura, ma di lui nessuna traccia, avrà abbandonato il veicolo appena avvistato l’incendio. Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire la dinamica dei fatti, fortunatamente nessuno è rimasto ferito.