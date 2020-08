Per rovistare all’interno del garage



FRIGNANO – Sabato notte, 1 agosto 2020, due malintenzionati con il volto coperto, dopo aver hanno percorso il muro perimetrale di una villa, si sono calati in giardino servendosi di una scala rimediata sul posto. Si sono avvicinati al garage per rovistare all’interno, ma sono stati allontanati dal custode virtuale che, connesso in live, ha rilevato i malintenzionati mettendoli in fuga avviando i protocolli di sicurezza.