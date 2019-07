IL VIDEO. Fiamme e fumo tossico per tutta la notte. La denuncia: “Era una discarica illegale”

TRENTOLA DUCENTA (red.cro.) – Un incendio, l’ennesimo di questi giorni, ha coinvolto due comuni che, sfortunatamente, non sono nuovi a roghi del genere. A denunciarlo, come spesso accade è la pagina Terra Nostrum, filiazione dell’omonima associazione.

Dalle 23 di ieri sera fino alle 7 di questa mattina, siamo stati in balia di fumo tossico acre, diossina e aria irrespirabile. – scrivono in un post – Ecco la causa. Doppio rogo tossico in località Annunziata tra le campagne di San Marcellino sul confine con Trentola. A fuoco la discarica illecita, plastica, gomma uso agricolo e serre in un terreno vicino.

Una situazione che è stata definita allucinante, visto che, secondo la denuncia, è stata data fuoco ad una grande discarica abusiva al confine tra San Marcellino e Trentola Ducenta.

IL VIDEO