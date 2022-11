IL VIDEO. Folla commossa, applausi e palloncini bianchi per i funerali di Luigi Izzo

CLIKKA E GUARDA IL VIDEO

CASTEL VOLTURNO (Lidia e Christian de Angelis) Folla commossa ai funerali di Luigi Izzo, il 38enne barbiere ucciso alcuni giorni fa. Ieri si è celebrata la funzione religiosa presso la Parrocchia di Castel Volturno alle 16, in migliaia i presenti per l’ultimo saluto, fumogeni, applausi, la bara accolta da lacrime e applausi. Un dolore immenso per la ingiustificata morte di un onesto giovane padre e lavoratore. Il cugino Nello Coppola scrive “Si dice che a lasciarci presto sono sempre le persone migliori amici o parenti che ci hanno toccato nel profondo e che nonostante la loro scomparsa resteranno per sempre nei nostri cuori ricordando una persona speciale e che non e più fisicamente tra noi A loro è dedicata questa giornata indimenticabile piena di emozioni omaggiare nel giorno del funerale esprimendo le più sentite e profonde condoglianze alla famiglia.Come ricordare un defunto innocente al cospetto della Vita facendo avvertire Sentiti pensieri di addio per i propri cari per la sua perdita ricordando che anche lui e volato in cielo con altre anime ed Angeli lasciando un profondo e toccante addio a un padre una madre, un fratello, una sorella, parenti Amici….. ricordando che Quando una persona cara ci lascia per sempre è un momento difficile da superare, ma prima lo accettiamo e meglio sarà per poter tenere vivo il suo ricordo. I sentimenti che ci attraversano alla notizia di un familiare o di un amico defunto sono strazianti e solo con il sostegno delle persone che ci circondano possiamo farcela. Non ci sono modi più giusti di altri, anche piangere è lecito provare ad accettare Il cambiamento anche se doloroso, è giusto che venga celebrato, ecco perchè oggi ho voluto dal profondo raccogliere le più toccanti frasi sull’addio per una persona speciale che è morta. In queste circostanze tornare alla vita di tutti i giorni non è semplice, ma è possibile grazie al supporto di affetti e amicizie di lunga data.È terapeutico poter sfogare con loro le proprie inquietudini interiori, la tristezza, la frustrazione e la rabbia. L’angoscia del lutto ha bisogno di una valvola di sfogo e questa può essere sia il confronto con chi ci sta accanto che la scrittura.Realizzare frasi con parole ben mirate per il grande momento di sconforto è un bellissimo modo per omaggiare la memoria del Caro defunto. ci mancherai a tutti Cugino Luigi Izzo con affetto il tuo caro cugino Nello”