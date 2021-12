IL VIDEO. Furto d’auto alla Vigilia di Natale sotto l'”occhio” delle telecamere

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Furto d’auto alla Vigilia, sotto le telecamere. Ieri sera in zona Parco Coppola, un balordo a bordo di una Skoda di colore grigio, si è fermato per scassinare e portare via un’auto in sosta, il tutto è stato ripreso da una telecamera di sorveglianza privata in zona. Ad allertare gli altri cittadini il signor Fabio F. che scrive “APPENA ACCADUTO AD AVERSA P.CO COPPOLA FURTO CON SCASSO IN AUTO ATTENZIONE A QUEST’AUTO” Grande rabbia e indignazione da parte dei cittadini per questo ennesimo atto predatorio a danno di ignari cittadini durante le festività.