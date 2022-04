IL VIDEO. Furto in libreria ripreso in diretta: bottino 3mila euro

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Furto alla Mondadori Bookstore in via Aldo Moro a Santa Maria Capua Vetere. A denunciare l’accaduto con la diffusione di un video a mezzo social è la pagina Facebook di “Ciò che vedo in città SMCV”. Dal filmato si vedono due donne aggirarsi tra gli scaffali nella finta ricerca di un libro ma in realtà nel loro mirino era finita la giacca del proprietario su un appendiabiti all’interno della quale c’era il portafogli. Sembrano normali clienti ma in realtà erano due ladre. Dopo aver messo a segno il colpo avrebbero effettuato acquisti con la carta di credito del commerciante per circa 3mila euro.