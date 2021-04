IL VIDEO. GUARDA il ladro “sassaiolo solitario” tentare il colpo in un locale

AVERSA – (Christian e Lidia de Angelis) Il sassaiolo solitario colpisce ancora. Il balordo scassinatore di attività commerciali aversane, ha fatto visita in questi giorni ad un’altra attività, dopo il negozio di abbigliamento di via Belvedere, il lounge bar Clichè di via Veneto, la pizzeria Oro Rosso di via San Francesco, ha fatto visita anche al noto Bar Midnight Cafè di via Spitillo ad Aversa.

Il delinquente è lo stesso, come si vede nelle foto e video che pubblichiamo, jeans bianco, giubbino color oro, mascherina e senza guanti, ma soprattutto la bici e il sasso con cui sfonda le vetrine degli esercizi commerciali per poi accedervi all’interno per depredarli. Il fatto è accaduto sabato scorso, intorno alle 3 del mattino, quando il balordo, in sella alla bici si ferma davanti al locale, getta a terra il grosso masso, scende e lancia il sasso nel gazebo del Bar, poi si allontana, forse per il forte rumore causato dall’impatto del sasso a terra.

Poco dopo ritorna, scavalca il gazebo antistante la vetrata d’ingresso dell’esercizio commerciale, e inizia a rovistare tra gli oggetti, non trovando nulla di interessante lancia il sasso contro la grande vetrata di 5 metri infrangendola. Il boato è stato forte, per cui i titolari che abitano sul negozio sentendo i rumori si affacciano e il delinquente si è dato alla fuga non potendo entrare nel bar per depredarlo. Poi i proprietari chiedono l’intervento dei Carabinieri di Aversa che giungono sul posto e effettuano i rilievi e acquisiscono le immagini di sorveglianza del locale, dove si vede in diretta tutta la scena. Il danno per i titolari è stato consistente, visto il danneggiamento di una vetrata di 5 metri e la pavimentazione colpite dal grosso sasso. I commercianti sono esasperati, oltre alle difficoltà dovute alle restrizioni ora anche il balordi che le danneggiano e derubato, è troppo.