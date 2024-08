IL VIDEO IMPRESSIONANTE La forza della natura: Talanico travolta e a San Felice a Cancello torna l’incubo alluvione. LE IMMAGINI

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP. CLICCA QUI https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20



SAN FELICE A CANCELLO (DEBORA CARRANO) – Immagini davvero stravolgenti quelle che giungono da Talanico, frazione di San Felice a Cancello a confine con Benevento.

Un vero e proprio fiume in piena quello che ha creato il nubifragio. È venuto giù di tutto e le auto in sosta sono state trasportate con una forza immane. Al momento non si registrano feriti, ma solo ingenti danni a cose.