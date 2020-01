IL VIDEO. La banda della Seat tenta il colpo in una nota azienda

VITULAZIO – (Lidia e Christian de Angelis) Banda della Seat cerca di fare il colpo all’azienda, ma qualcosa va storto. Durante i giorni di Natale, la famigerata banda della Seat di colore nero, si è introdotta presso la nota azienda Epoxy Sistem S.r.l. di Vitulazio. I soggetti, 4, sono scesi dalla vettura mentre il quinto complice era alla guida, tutti a volto coperto stavano esplorando la zona per cercare di scassinare l’ingresso, quando all’improvviso grazie al sistema di sorveglianza Bor i vigilantes hanno messo in fuga i banditi, che si sono dati alla fuga in un batter d’occhio. Sul posto immediatamente anche una pattuglia della vigilanza per verificare che i banditi non avessero fatto danni.