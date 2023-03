IL VIDEO. Luca Abete a CASERTA per progetti Pnrr bocciati nei beni confiscati

In calce all’articolo la visita dell’inviato del noto programma di Antonio Ricci, Striscia La Notizia, negli uffici Comunali dove ha raccolto testimonianze di dipendenti amareggiati e dove ha sottoposto la questione all’attenzione del Presidente dell’Anci Campania

CASERTA – Luca Abete ha fatto visita ancora una volta nel casertano per raccontare uno scandalo italiano di cui la Campania detiene il primato assoluto. Per recuperare immobili e beni sequestrati alla criminalità organizzata il Pnrr europeo metteva a disposizione 300 milioni nelle otto regioni del Mezzogiorno. Per problemi burocratici, quali ad esempio un mancato passaggio di proprietà, numerose proposte sono state rifiutate. Di queste ben 38 quelle in Campania.

Come si evince dal servizio dell’inviato di Striscia La Notizia, che pubblichiamo in calce all’articolo, Abete si è recato negli uffici Comunali di Casal di Principe, dove sono stati 4 i progetti (su 8) bocciati, e in quelli di Caserta, dove, invece, sono stati bocciati 3

progetti. Durante la sua visita l’inviato ha raccolto testimonianze di dipendenti amareggiati ed ha sottoposto la questione all’attenzione del Presidente dell’Anci Campania,il quale ha replicato dicendo: “Per noi bastava averlo nella disponibilità mentre il Ministero chiedeva la proprietà“.