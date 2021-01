IL VIDEO. Luca Abete a PASTORANO. Gli insegnanti lavorano gratis in una scuola paritaria in cambio di punteggio

PASTORANO – Ieri sera Luca Abete si è occupato di una scuola paritaria di Pastorano. Nel video andato in onda a Striscia la Notizia e che pubblichiamo qui in basso (insieme alla nota dell’inviato del tg satirico di Canale 5), si vede, tra le altre cose, il truffatore che si rifugia nell’auto dei vigili urbani di Pastorano perché inseguito da Abete. I caschi bianchi però nonostante inveisse contro il giornalista non sono intervenuti. Ecco qui sotto la nota stampa di Luca Abete:

In questa SCUOLA PARITARIA gli insegnanti lavorano GRATIS in cambio di punteggio utile a scalare le graduatorie (e si pagano da soli STIPENDIO e contributi)!

A dirigerla c’è una nostra vecchia conoscenza: l’uomo che definimmo SPARA-DIPLOMI (che garantiva a chi non studiava… ma pagava!) e che oggi abbiamo dovuto ribattezzare SPARA-PUNTEGGI!!



E guardate i rischi che abbiamo corso quando siamo andati a far presente quanto sia meschino questo SFRUTTAMENTO LAVORATIVO!

Qui il video:

https://www.striscialanotizia. mediaset.it/video/punteggio-pe r-l-insegnamento-in-cambio-di- denaro_71137.shtml