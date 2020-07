IL VIDEO MADDALONI. Perdita d’acqua in strada diventa un geyser. “Puntualmente ogni settimana/10 giorni”

MADDALONI – E’ stato inviato al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli il video di una perdita di acqua in via Sant’Eustachio a Maddaloni. Una sorta di vero e proprio geyser. La segnalazione sottolinea che “puntualmente ogni settimana/10giorni ci ritroviamo con perdite di acqua che fuoriescono dal manto stradale o addirittura con getti di acqua fortissimi che improvvisamente potrebbero sorprendere chiunque si trovi a passare, (ho anche un video che lo testimonia) su questa strada (se così possiamo chiamarla, visto che ogni volta che “riparano” un pezzo di tubatura o rappezzano con asfalto fatto malissimo o lasciano sabbia e ghiaia che con un po’ di pioggia viene trascinata via e si formano dei crateri pericolosissimi per automobilisti e motociclisti).”