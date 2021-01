IL VIDEO MARCIANISE. Il parco giochi “MAI” aperto. Un caso di spreco e cattiva amministrazione

MARCIANISE (COMUNICATO STAMPA di Alessandro Tartaglione, consigliere comunale d’opposizione) – Sabato scorso, 9 gennaio 2021, io ed il consigliere comunale Antimo Rondello, siamo andati a fare un sopralluogo nell’area antistante il Velodromo Comunale di Marcianise dove c’è un parco giochi “mai” aperto al pubblico, che negli anni è stato depredato dai ladri. Tutta l’area, attualmente, è abbandonata al degrado: all’esterno ci sono rifiuti di ogni genere. Si tratta, purtroppo, dell’ennesima opera incompiuta, con grave spreco di soldi pubblici perché questo parco, molto probabilmente, non sarà mai fruibile ai cittadini anche in quanto ubicato su una superficie che ci risulta particolarmente inquinata per la diretta vicinanza ad alcune fabbriche insalubri dell’area industriale. La nostra proposta è quella di prendere quei giochi e quelle attrezzature, abbandonati ed inutilizzati, e portarli in un altro parco cittadino per metterli a disposizione dei nostri bambini, anziché lasciarli ancora altri anni al degrado e in preda dei ladri. Ringrazio l’amico Gaetano Montebuglio per le riprese effettuate con il drone.