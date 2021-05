IL VIDEO MARCIANISE. Open day Vaccino ad oltranza per tutta la notte, è boom di presenze. Oltre 2mila persone in attesa

MARCIANISE – Continuerà ad oltranza per tutta la notte l’open day per le vaccinazioni con AstraZeneca all’ospedale di Marcianise. E mentre in un primo momento era stato comunicato che la somministrazione sarebbe stata fatta solo agli over 50, la platea è stata estesa anche agli under 50, e in effetti, proprio in questi minuti, come si vede dal video, sono tantissimi i giovani in attesa della dose di vaccino.

Sono in distribuzione, proprio in questi minuti, altri numeri (si parla di 500 tagliandi) distribuiti agli utenti che potranno accedere all’interno dell’ospedale per l’inoculazione dalle ore 23 di questa sera. Al momento in attesa ci sono 2mila persone.