IL VIDEO. Mega rissa all’aperitivo di Natale, giovani feriti e contusi

GIUGLIANO/AVERSA – (Christian e Lidia de Angelis) Il video: mega rissa all’aperitivo di Natale, il bilancio è di diversi feriti e contusi. Il fatto è accaduto la sera della vigilia di Natale in Piazza Matteotti,quando per motivi ancora da chiarire è scoppiata una rissa che ha coinvolto buona parte dei presenti.

Centinaia i giovani che affollavano la sopracitata piazza per brindare con i propri amici al Natale,quando forse qualche bicchiere di troppo o qualche parola fuori luogo ha innescato la baruffa,neanche i Vigili Urbani sono riusciti a sedarla. Da indiscrezioni pare che tra i coinvolti vi siano stati anche dei giovani rampolli della criminalità organizzata locale. Diversi ragazzi, anche aversani, hanno assistito a quelle scene di violenza inaudita inermi e increduli per quello che stava accadendo.

Solo l’intervento dei rinforzi della Polizia di Stato del locale Commissariato e dei Carabinieri che si è riportata la calma. Ora saranno gli inquirenti coordinati dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord a fare luce sulla vicenda e svelare se alla base vi fossero invece che dei futili motivi,ragioni legate proprio alla criminalità organizzata. Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere regionale Emilio Borrelli che ha commentato così i fatti: #Feriti e #contusi per una #rissa scoppiata durante l’aperitivo di #Natale in piazza Matteotti a Giugliano. Neanche i #vigili sono riusciti a sedare la #violenza. Immaginate se fosse successo ai #baretti di via #Chiaia…

Se questo è Natale…