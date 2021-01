IL VIDEO. Noto pizzaiolo di MONDRAGONE sbarca in Uruguay: ieri l’inaugurazione

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Coraggio, tenacia ed un pizzico di fortuna, sono questi gli ingredienti che hanno spinto “Virgilio’s Pizza”, pizzaiolo da 40 anni nella città rivierasca, a sbarcare a Punta del Este, una località balneare situata su una stretta penisola nel sud-est dell’Uruguay, dove proprio ieri ha inaugurato una graziosa pizzeria italiana “El Asador Virgilio’s pizza”.

Vale la pena vedere la sua intervista rilasciata ai microfoni di una tv uruguaiana locale, dove destreggiandosi tra la lingua italiana e quella spagnola, racconta dei prodotti tipici italiani e campani che farciranno i suoi prodotti. Non possiamo che inviare un mega in bocca al lupo all’amico Virgilio per questa sua nuova esperienza sudamericana.