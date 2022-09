IL VIDEO. Partita la demolizione del Ponte Agnena

CANCELLO ED ARNONE – Sono partiti questa mattina i lavori di demolizione del Ponte Agnena a Cancello ed Arnone. Si tratta della struttura di proprietà comunale che sarà completamente ricostruita. «Tra fine anno ed inizio anno nuovo contiamo di consegnare alla comunità il nuovo ponte che consentirà di migliorare la circolazione in entrata ed in uscita del paese». A dichiararlo è l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caputo. «Siamo di fronte ad un’opera importante per la nostra comunità che riusciremo a realizzare grazie alla nostra capacità progettuale – ha sottolineato il delegato ai Lavori pubblici – siamo consapevoli che i cittadini dovranno scontare qualche disagio, ma allo stesso tempo sappiamo che stiamo consegnando al Paese un nuovo ponte sicuro e funzionale. Quella che abbiamo messo in campo è un’azione risolutiva di cui tutta la comunità trarrà i dovuti benefici».