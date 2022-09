IL VIDEO. Pistola in pugno, rapinano un noto bar-pasticceria. Ferito commesso

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Rapina armata in un bar-pasticceria, ferito commesso. Mercoledì sera presso il noto bar-pasticceria Nuit di via Michelangelo, due balordi, in sella ad uno scooter, incappucciati, uno col passamontagna e l’altro con un casco integrale, hanno fatto irruzione nel locale con pistola in pugno, si sono diretti alla cassa e minacciato il commesso di consegnare l’incasso, il lavoratore si è ribellato ed è stato colpito con il calcio della pistola, poi i malviventi hanno preso l’incasso, circa 700 euro e si sono dati alla fuga inseguiti da una cameriera. Il giovane ferito è stato accompagnato all’ospedale per essere medicato, mentre i titolari hanno sporto denuncia per l’accaduto e consegnato il video della rapina ripreso dalle telecamere interne al locale per permettere agli investigatori di identificare i criminali.