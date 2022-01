MACERATA CAMPANIA – Schianto, questa mattina, tra via Martiri di Cefalonia e via Garibaldi a Macerata Campania. A scontrarsi, per cause ancora in fase di ricostruzione, una Mercedes ed una Fiat Panda. Per la ragazza alla guida della Fiat Panda si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarla dalle lamiere. Affidata alle cure dei sanitari e trasportata in ospedale. Illeso il conducente della Mercedes.