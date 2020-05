IL VIDEO. Studentessa di CASAPESENNA bloccata in Spagna. L’appello per rientrare in Italia 2 Maggio 2020 - 14:35

CASAPESENNA – Una studentessa di Casapesenna Serena Diana, dal 4 maggio scorso non è ancora rientrata in Italia. La giovane studia a Siviglia e ha trascorso la sua quarantena in Andalusia. La 24enne ha rivolto un appello sui social affinchè possa tornare a casa. QUI SOTTO IL VIDEO Aiutiamo la nostra concittadina Serena Diana a tornare a casa! Facciamo girare questo video 💪🏻❤️ Pubblicato da Marcello De Rosa su Sabato 2 maggio 2020