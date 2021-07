IL VIDEO TEANO. Un residente: “Via Acquabianca abbandonata e pericolosa. Si rischiano incidenti stradali”

TEANO – (Pietro De Biasio) Una strada seppur periferica non dovrebbe mai essere lasciata in queste condizioni. La strada in questione è Via Acquabianca che di competenza comunale si trova in stato di abbandono. Oltre che per la situazione di dissesto della carreggiata, anche per la fittissima vegetazione che restringe pericolosamente l’ampiezza della strada.

“Questa strada, ha segnalato un residente, versa in totale abbandono e non dovrebbe essere sottovalutato il pericolo di incidenti, viste le condizioni del manto stradale e soprattutto la scarsa visibilità causata dalla folta vegetazione”. Si tratta di un’arteria comunale che interessa molto residenti e non solo che la percorrono giornalmente e chiedono l’immediato impegno dell’amministrazione comunale.

Sulla stessa strada infatti c’è anche una discarica abusiva all’altezza della centrale Enel che non passa certamente inosservata e insiste una mancanza di illuminazione. Purtroppo, costituiscono un problema che alcuni residenti ci hanno presentato come ciclico. Vale a dire che, anche gli scorsi anni, si è creato un disagio non solo per gli abitanti, ma anche per tutti coloro che si trovavano a transitare lungo Via Acquabianca.