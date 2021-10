IL VIDEO. Tentato colpo nel cantiere edile. Bandito costretto a fuggire

CASERTA – (Christian e Lidia de Angelis) Tentano un furto presso un cantiere edile in provincia di Caserta, messi in fuga dalla vigilanza. Una banda di ladri ha agito loscamente nei pressi di un cantiere edile con l’intento di rubare macchinari e attrezzi; un membro della banda si è introdotto all’interno della proprietà privata ma grazie all’efficacia del sistema BOR il delinquente è fuggito via a gambe levate subito dopo il celere intervento dell’operatore collegato in tempo reale da remoto. Il malintenzionato si è dato alla fuga, informato dell’accaduto il titolare e le autorità.