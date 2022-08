IL VIDEO. Traffico paralizzato allo svincolo di Caserta Sud: allagamenti e incidenti tra Marcianise e Maddaloni

IL VIDEO IN CALCE ALL’ARTICOLO A Marcianise e a Maddaloni, così come nel capoluogo, il maltempo ha creato danni e disagi. Si sono registrati allagamenti un po’ ovunque

MARCIANISE Traffico paralizzato allo svincolo di Caserta Sud, in direzione del Centro commerciale Campania. Probabilmente un incidente, quasi certamente dovuto al maltempo che nel pomeriggio si è abbattuto nella zona: alcune auto, infatti, erano letteralmente sommerse dall’acqua ristagnante in qualche voragine creatasi nell’asflato. A Marcianise, infatti, così come nel capoluogo, il maltempo ha creato danni e disagi.