IL VIDEO. Un bagno di folla a San Cipriano D’Aversa per l’ultimo saluto a Ciro Modugno

SAN CIPRIANO D’AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Un bagno di folla ai funerali di Ciro Modugno, il 15enne morto in un incidente stradale. Oggi alle 15:30 presso la Parrocchia di Santa Croce a San Cipriano si sono celebrati i funerali del conosciuto e apprezzato ragazzino, la cui vita è stata spezzata troppo presto da un automobilista sotto effetto di droga che viaggiava a velocità sostenuta contromano lungo Corso Umberto I, domenica sera. Ciro era un bravo ragazzo, la famiglia, gli amici e l’intera comunità è sotto shock per la sua perdita. Centinaia i presenti l’intero paese ha preso parte alla funzione, gli amici con in dosso t-shirt bianche con la foto di Ciro lo hanno accompagnato in chiesa, lacrime e applausi al passaggio della bara bianca, palloncini azzurri e bianchi lasciati volare in cielo per dire addio per l’ultima volta all’amico Ciro. Tutti chiedono giustizia per il 15enne, chiedono una pena severa ed esemplare per Pietro C il 29enne indagato per omicidio stradale.