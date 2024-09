Imita la fuga di Peppe Setola: detenuto evade dall’ospedale in cui era ricoverato

Caccia all’uomo in un’ampia porzione del territorio casertano da parte di Carabinieri e Polizia

SESSA AURUNCA – Un detenuto di origine est-europea si è allontanato dall’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca, presso il quale era stato ricoverato.

Tecnicamente è un’evasione e, come capita spesso (il caso più eclatante, da considerare in scala uno a un milione, fu quello dell’evasione di Giuseppe Setola dalla clinica Maugeri di Pavia nell’aprile 2008, con successiva deriva stragista) avviene dall’interno di un ospedale o una clinica in cui si viene trasferiti per qualche motivo.

Setola ci marciò, e non a caso pesantissime condanne furono appioppate al suo avvocato e al medico che aveva diagnosticato una grave patologia oculare. Per quanto riguarda il detenuto fuggito dall’ospedale San Rocco il motivo non è noto, anche se, per scappare da una stanza, per eludere la sorveglianza delle forze dell’ordine, obbligatoria per ogni detenuto piantonato in un ospedale, testa e gambe erano al top.

Fatto sta che di lui si sono perse le tracce. Grande dispiego di uomini e mezzi sia da parte dei militari della Compagnia di Sessa Aurunca, sia da parte dei poliziotti del locale commissariato.