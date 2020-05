IMMA, morta a soli 37 anni. La lettera d’addio di un’amica: “Grazie per tutto quello che mi hai insegnato”

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Funerali di Imma Noviello, 37 anni. Oggi è avvenuta la benedizione della salma della giovane e bellissima donna, portata via dal male, contro cui combatteva da tempo. Imma era sposata con Francesco Grasso, noto tabaccaio aversano, era ben voluta da tutti, sempre solare e gentile, una ragazza dal cuore d’oro.

Oggi l’ultimo saluto al cimitero cittadino, e chi non è potuto esserci per disposizioni anticovid, ha voluto scriverle una lettera di addio, questa è il commovente messaggio dell’amica Antonietta Andreozzi “Sei la mia persona. Lo sei sempre stata. Mi hai insegnato ad amare, a lasciarmi amare. Mi hai insegnato che il bene va ben oltre ogni torto o ragione, che serbare rancore è il male più grande che possiamo arrecare a noi stessi. Mi hai spiegato con gesti e premure che sottolineare sempre un pregio, anche il meno contemplato, ogni volta che incroci una persona, è un dono prezioso e che ogni singolo essere vivente ha qualcosa di unico e di ammirabile ed il giudizio non è un’opzione. Mi hai amata quando ero un rottame, mi hai accarezzata quando non accettavo il contatto, mi hai raccolta quando ero a terra in frantumi. Eri esausta, spaventata e sola nel tuo dolore ed in ogni tuo gesto o parola prevaleva la tua dignità e la tua attenzione a non destare preoccupazioni a chi, secondo te, ne aveva già altre.Eri il punto di riferimento di ogni singolo elemento di questa grande famiglia complicata. Il tuo carisma mi ha sempre resa fiera ed eccitata al solo pensiero di farti conoscere i miei nuovi amici o i miei possibili ragazzi.Le parole non saranno mai abbastanza, mai alla tua altezza. Ti amo con tutta me stessa e ti ringrazio, ti ringrazio perché il valore inestimabile che hai donato alla mia vita non potrà mai togliermelo nessuno.Buon riposo amore mio. Ci rincontreremo.”