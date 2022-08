Imprenditore balneare, concessionario di un lido, denunciato: avrebbe tentato di investire una persona per poi bastonarla

CASTEL VOLTURNO – Ennesimo episodio di violenza a Castel Volturno. Non è la prima volta che imprenditori titolari di concessioni, tra l’altro ormai contestatissime, di lidi balneari, si trovano al centro di fatti di cronaca che si sviluppano soprattutto durante l’estate.

Uno di loro, C.A. è diventato oggetto di una denuncia, presentata ai carabinieri locali, dalla presunta vittima, una persona ugualmente di Castel Volturno, che aveva avvicinato l’imprenditore balneare in quanto avvertito da una circostanza che il figlio fosse stato malmenato dallo stesso esercente del lido Moby Dick.

Sempre secondo la denuncia presentata e fermo restando la nostra piena disponibilità nei confronti di chiunque volesse esprimere la sua posizione di questi fatti, una seconda aggressione sarebbe scattata in via Rosaroll, proprio nel momento in cui il padre del ragazzo era sceso dall’auto. A quel punto, C.A. sarebbe salito lui sulla propria auto tentando di investire la vittima designata. Non pago, C.A. insieme al suo congiunto L.A. ha impugnato un bastone, percuotendo il malcapitato e usando poi lo stesso trattamento al suocero di quest’ultimo, dunque al nonno del ragazzo presuntamente aggredito in prima battuta.

Ora si vedrà se la denuncia presentata troverà riscontro nelle indagini dei carabinieri che ovviamente hanno la necessità di individuare testimoni non aggregati e non direttamente riconducibili ai nuclei familiari del denunciato e dei denunciati.