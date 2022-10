SAN FELICE A CANCELLO – I carabinieri di San Felice hanno eseguito un ordine di carcerazione a carico di Mario Ferrara, 50enne, imprenditore del posto. E’ stato condannato a 4 anni e 4 mesi per bancarotta fraudolenta. E’ stato condotto in caserma per le formalit√† di rito e poi condotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.