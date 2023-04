Imprenditore denunciato per i rifiuti in zona cimitero, arriva la decisione del Riesame sul sequestro

CASAGIOVE – Il tribunale del Riesame ha dissequestrato, a seguito della richiesta presentata dagli avvocati Francesco Moscatiello, Bruno Moscatiello e Vittorio Giaquinto, legali di un imprenditore di Casagiove attivo nel ramo dell’edilizia, il furgone di M.G., che secondo l’accusa sarebbe stato utilizzato per sversare rifiuti in zona cimitero.

L’uomo è stato denunciato insieme ad altre 3 persone, a seguito di controlli delle forze armate, precisamente quelli relativi alla prevenzione al contrasto del fenomeno cosiddetto della Terra dei fuochi.

Durante l’ispezione nell’azienda, infatti, vennero contestati reati ambientali all’imprenditore e, al termine del blitz, venne deciso il sequestro dell’area “incriminata”, l’iscrizione del registro degli indagati dell’imprenditore di altri tre soggetti legati all’impresa, e il sequestro di alcuni macchinari.

Gli avvocati hanno puntato a dimostrare che l’Iveco era sì caricato di rifiuti, ma non per essere sversati, bensì per spostarli verso una società che avrebbe dovuto gestire il trattamento di questi scarti edili.