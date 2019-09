Imprenditore muore nel sonno a 41 anni. Folla ai funerali

SAN CIPRIANO D’AVERSA (Lidia e Christian de Angelis)- Bagno di folla ai funerali dell’imprenditore Antonio Martino che si sono celebrati ieri presso la Chiesa di San Cipriano.

Il 41enne è deceduto durante il sonno a causa di un malore. È accaduto nella sua abitazione di via Padre Luigi Caterino: intorno alle 8 i familiari si sono allarmati per non averlo visto uscire per andare al lavoro (si occupava di edilizia).

Antonio non dava segni di vita, non rispondeva; immediatamente la famiglia ha richiesto l’intervento dei sanitari del 118, che hanno solo potuto constatare il suo decesso per cause naturali. Questo lutto ha sconvolto l’intera comunità. Numerosi i messaggi di addio per questo giovane uomo, simpatico e gran lavoratore, che è deceduto troppo presto.

In tanti erano alla funzione religiosa per l’ultimo addio. Questo il ricordo toccante di un suo amico: “Voglio ricordarti così amico mio, che il Signore ti possa accogliere tra le sue braccia. Eri una persona simpatica e solare. Ciao, buon viaggio!”.