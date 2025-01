IMPRESSIONANTE. Il genero del sindaco Colombiano e nipote del boss dei rifiuti Marano ha aumentato di venti volte il fatturato in soli 5 anni

Tutti i numeri dell’impressionante progressione fino ai quasi 7 milioni di euro dato del 2022.

SAN MARCELLINO (g.g.) – La D.C.costruzioni srl è una società unipersonale che, come sanno i lettori di CasertaCe , fa diretto riferimento a Marcello Della Corte, imprenditore, ma soprattutto genero di Anacleto Colombiano, sindaco di San Marcellino, uomo tra i più fidati e più vicini al consigliere regionale Giovanni Zannini.

Di Marcello Della Corte ci siamo già occupati un paio di volte quando, commentando alcuni passaggi dell’ordinanza imperniata sulla figura di Dante Apicella, imprenditore e costruttore di punta del clan dei Casalesi nel settore degli appalti pubblici, in una conversazione tra il figlio di Dante, Pietro Apicella, che faceva riferimento proprio a Marcello Della Corte come possibile interlocutore affinché le imprese vicino al clan dei Casalesi entrassero sulla piazza di San Marcellino.

In un secondo articolo, abbiamo sottolineato la parentela di Marcello Della Corte, imparentato col. rad di San Marcellino del Clsn dei Casalesi, Salvatore Fioravante, ma anche nipote di Giorgio Marano, uomo di punta sempre del clan dei Casalesi che ha vissuto anni in carcere, essendo stato considerato uno degli elementi cardine del traffico nazionale ydi rifiuti illegali del clan

Oggi torniamo sul su questo imprenditore parlando bene dei suoi affari, dato che la D. C Costruzioni srl è passata da un fatturato di 30mila 680 euro del 2018 fino al 2022. quando si è fissata alla cifra di 6 milioni 770.000 euro.

Nel dettaglio nel 2019 il fatturato è stato di un milione 630 mila euro con una impressionante progressione del 343,33%. Nell’anno del covid la D.C. Costruzioni srl ha limitato i danni in quanto è riuscita comunque a realizzare un fatturato di un milione cento.10.000 con una riduzione rispetto all’anno precedente del 31,48%.

Ripartenza a razzo nel 2021, quando l’azienda di Marcello Della Corte è riuscita a realizzare un fatturato record di 4 milioni e 500 mila euro con un incremento del 303,57%.

Travolgente la scalata del genero di Anacleto Colombiano, sindaco di San Marcellino, e nipote di Giorgio Marano nel 2022 quando la D.C Costruzioni è arrivata alla cifra di fatturato di 6 milioni 770 mila euro con un ulteriore incremento del 50, 52%.

Non c’è che dire, cifre e progressioni che per le quali Marcello della Corte avrebbe meritato il premio di miglior imprenditore dell’anno in provincia di Caserta per diverse annualità.

Per carità, fino a prova contraria e solo una coincidenza che questo fulgore imprenditoriale di Della Corte si sia verificato durante gli anni in cui Anacleto Colombiano e la sua famiglia hanno conquistato il potere al comune di San Marcellino e non solo, dato che Colombiano come noto, per volere esclusivo di Zannini, è oggi anche il presidente dell’Ato idrico della provincia di Caserta.