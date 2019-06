Improvviso black-out di energia. E 5 città dell’Agro Aversano sono senza corrente

AVERSA (red.cro.) – Un blackout di enorme dimensioni sta colpendo 5 comuni nella zona dell’agro aversano. Dalle 11 di questa mattina Aversa, Parete, Lusciano, Trentola Ducenta e Cesa sono senza energia elettrica. I maggiori danni sono soprattutto per chi necessita di macchinari per motivi di salute e per i commercianti che operano prodotti alimentari, inevitabilmente costretti a gettare nell’immondizia i prodotti congelati e surgelati.

Out è anche il numero verde dell’Enel, indisponibile da almeno un’ora. La connessione dei cellulari inoltre è quasi del tutto inesistente, con migliaia di persone senza la possibilità di ricevere ed effettuare chiamate e senza connessione dati. Pare che alla base del problema ci sia un guasto nella zona di Gricignano d’Aversa.