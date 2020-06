CASAL DI PRINCIPE – Nella serata di ieri, in Casal di Principe, nei pressi di via Genova, i carabinieri della Stazione di San Cipriano d’Aversa, unitamente ai militari della sezione radiomobile della locale Compagnia, hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di rissa, nr. 6 persone tutte parenti tra loro. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri la rissa sarebbe scoppiata per futili motivi. Gli arrestati sono stati posti ai domiciliari.