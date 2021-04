“In CAMPANIA ragazzi di 25 e 30 anni in Terapia Intensiva per COVID”

REGIONALE – “C’e’ una sottovalutazione della pericolosita’ del problema. In CAMPANIA abbiamo in terapia intensiva ormai ragazzi di 30 e 25 anni, sono delle tragedie inimmaginabili. Dobbiamo stare attenti e poi mi auguro che in questo Paese ci siano davvero controlli seri“. Lo ha detto il presidente della Regione CAMPANIA Vincenzo De Luca, oggi in visita a Qualiano (Napoli).

“Oggi – ha aggiunto – siamo in zona rossa, ma voi avete l’impressione che siamo in zona rossa? Trovate qualche pattuglia per strada a controllare chi va in giro senza mascherina? Pensate di poter contrastare il Covid avendo un paese abbandonato? Non e’ che dobbiamo militarizzare l’Italia, ma avere delle pattuglie che stanno sui lungomari perlomeno a multare chi non porta la mascherina mi pare il minimo. Visto che questo non c’e’, dobbiamo essere ancora piu’ responsabili come cittadini. Ai ragazzi dico: non fate i fenomeni perche’ il Covid fa male, vi porta in terapia intensiva“.