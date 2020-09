In coma dopo lo schianto in moto. Ora Fiore lotta per la vita e ha bisogno di sangue. L’appello del cugino: “Aiutateci” 8 Settembre 2020 - 17:22

SAN FELICE A CANCELLO – E’ rimasto coinvolto in un terribile incidente in moto sabato scorso, 5 settembre, e da quel momento Fiore Sgambato, 27enne di San Felice a Cancello, sta lottando per la sua vita, ricoverato nel reparto rianimazione dell’ospedale civile di Caserta. Il cugino del 27enne ha lanciato un appello su Facebook, affinché si possa aiutare Fiore in questa estenuante lotta. Si cercano infatti donatori di sangue per le continue trasfusioni a cui Fiore è sottoposto. Qui di seguito l’annuncio: “AVVISO: chiediamo aiuto.

Chi può e vuole c’è bisogno di sangue . Se potete donare il sangue si dona al centro trasfusionale in ospedale a Caserta dalle 9 alle 11 specificate che avete un caro con il suo nome e cognome (Fiore Sgambato) che sta in rianimazione e sta ricevendo trasfusioni.

Grazie a tutti in anticipo e se potete, divulgatelo. Grazie a tutti in anticipo e se potete, divulgatelo. Fiore può ricevere dai gruppi 0RH+ e 0RH – ragazzi per mio cugino Fiore Sgambato sta lottando per restare con noi. Grazie a prescindere”.