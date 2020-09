In coma farmacologico dopo il terribile incidente in moto. Antonio finalmente si risveglia

LUSCIANO (Lidia e Christian de Angelis) – Dopo due settimane, Antonio si risveglia dal coma, i cittadini pregano per lui. Ieri è arrivata la tanto attesa notizia del risveglio dal coma farmacologico presso il Cardarelli di Napoli del 25enne Antonio S. Il giovane due sabati fa è rimasto vittima di un tremendo incidente stradale mentre era in sella al suo motorino, motivo per il quale era stato trasportato d’urgenza all’ospedale. Data la gravità delle lesioni riportate, al giovane era stato indotto il coma farmacologico, ma oggi, dopo tante preghiere, il 25enne finalmente respira da solo! Stasera alle 20 presso la Chiesa di Lusciano ci sarà un momento di preghiera per Antonio, organizzato da amici e familiari, affinché il giovane si riprenda definitivamente. In questi giorni tanti gli appelli e gli striscioni per sollecitare il giovane a riprendersi. Sullo striscione esposto in paese gli amici scrivono: “Sei sempre stato un leone e continuerai ad esserlo a fighè non mollare ti stiamo aspettando!”.