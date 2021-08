In fiamme due compattatori di rifiuti, indagano i carabinieri

Il rogo nel deposito della statale ex 265, la raccolta dei rifiuti ha subito grossi rallentamenti

MADDALONI Ancora fiamme, ma stavolta non si tratta di incendi boschivi. Stamattina ad essere distrutti dal fuoco sono stati due compattatori della ditta Buttol, a causa, probabilmente di un rogo sviluppatosi in una proprietà adiacente, sulla ex strada 265 di Maddaloni, nei pressi del Bingo. Sul caso indagano i carabinieri che hanno acquisito le immagini della videosorveglianza poste all’interno del deposito. La raccolta dei rifiuti a Maddaloni ha subito grossi rallentamenti.