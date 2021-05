CARINOLA – Paura in via San Nicola a Nocelleto di Carinola questo pomeriggio. Il salone di una villetta, infatti, è stato interessato da un incendio. A prendere fuoco sono stati alcuni suppellettili ed un divano. Per fortuna, in quel momento in casa non c’era nessuno e le fiamme, infatti, sono state notati dai vicini che hanno allertato il 115.

Una volta giunti sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Teano, hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la casa.