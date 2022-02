CURTI – Non si conosce ancora l’esatta dinamica dei fatti ma questa mattina a Curti è stata ritrovata in frantumi la Croce del Cristo Redentore all’inizio di via Biagio Rosato. A denunciare quanto accaduto è la pagina di Ciò che vedo in città- Curti. Verifiche in corso per comprendere se si è trattato di un atto vandalico o di un incidente presumibilmente di auto.