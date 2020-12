In fuga dai carabinieri con la droga in auto: ARRESTATI DUE TRENTENNI

AVERSA – Nel corso della tarda serata di ieri, in Sant’Arpino, i carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, traevano in arresto in flagranza di reato, un 31enne del luogo ed un 39 marocchino domiciliato in Aversa.

I due, a bordo di autovettura Toyota Yaris, sono stati notati in atteggiamento sospetto dai carabinieri che li hanno fermati dopo un breve inseguimento. A seguito di perquisizione personale e veicolare i militari dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo “hashish” (3,2 grammi) e “cocaina” (0,8 grammi).

Gli arrestati verranno giudicati con rito direttissimo.