In stato confusionale lungo i binari, 70enne salvato dai carabinieri. Treni in tilt per due ore

L’uomo è stato poi trasportato in ospedale.

MIGNANO MONTE LUNGO E’ stato salvato dai carabinieri, mentre camminava pericolosamente lungo i binari della tratta ferroviaria tra Caserta e Cassino, nel Comune di Mignano Monte Lungo. A dare l’allarme alcune persone che si sono accorte della presenza dell’uomo, pericolosamente vicino ai binari.

L’uomo è stato trovato dai carabinieri in stato confusionale e quando sul posto è giunta anche l’ambulanza del 118 i sanitari hanno trasferito il 70enne in ospedale per ulteriori accertamenti. Il traffico ferroviario è invece rimasto bloccato per due ore.