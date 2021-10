In tanti ai funerali di Angelo, il 36enne morto dopo una rissa in piazza

CESA – (Lidia e Christian de Angelis) Tanti i presenti per l’ultimo saluto a Angelo Marino il 36enne morto a seguito del pestaggio subito in piazzetta a Cesa. Oggi alle 17 presso la Parrocchia di San Cesario a Cesa, si sono celebrati i funerali del 36enne ragazzo, che nella sua vita ne ha passate tante, aveva avuto dei problemi e aveva sofferto e pagato per gli errori commessi, ma a detta di tutti non era cattivo, era stato sfortunato.

Qualche sera fa un destino crudele, beffardo, gli tira un ultimo colpo mancino, lui si trovava in Piazzetta de Giorgi a Cesa, mentre era per fatti suoi, non si capisce il perchè un 22enne benzinaio di origine marocchina, inizia una discussione con Marino, poi dalle parole si passa ai fatti e così il 36enne cade a terra sanguinante per i colpi ricevuti, neppure il tempo di arrivare al Pronto soccorso che il suo cuore si ferma. La sua brutale uccisione ha sconvolto tutti, in particolare il padre Carlo, la sorella Carmela, i fratelli Gennaro e Luigi e i tanti amici e familiari. Tanti oggi i presenti per dargli l’ultimo saluto a quel ragazzo che forse ora ha trovato un pò di pace.