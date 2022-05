In tanti per l’addio a Francesco, travolto dal suo trattore

TEANO (Lidia e Christian de Angelis) Grande dolore e partecipazione ai funerali del 83 enne Francesco Adduci, travolto dal suo trattore. L’altra mattina si è consumata la tragedia, quando lo stimato e conosciuto uomo, residente nella frazione di Casola a Teano, si è recato come sempre nel suo terreno per lavorarlo, poi non si sa come ha perso il controllo del trattore su cui stava ribaltandosi è finito sotto di esso e dopo poco è deceduto sul colpo. Inutili i tentativi di salvarlo. Terribile scoperta quella dei familiari, vedendo il proprio congiunto esanime lì in terra. Ieri alle 17 presso la Chiesa Spirito Santo a Casale di Teano si sono celebrati i funerali dell’uomo, che lascia la moglie Giannina Romano e i figli, oltre i tanti amici e familiari nel dolore.