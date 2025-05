In tre entrano in casa mentre la proprietaria è in cucina: paura per lei, i vicini danno l’allarme

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CARINARO (Federica Borrelli) – Paura in via Mameli per un tentato furto ai danni di un’anziana donna di circa 80 anni. Nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 13:30, tre individui a bordo di un motociclo, approfittando dell’assenza di movimento in strada, hanno utilizzato un piede di porco per forzare la finestra di un’abitazione e introdursi al suo interno.

I malviventi sono riusciti ad accedere direttamente nella camera da letto, iniziando a rovistare tra gli effetti personali della proprietaria, alla ricerca di oggetti di valore. Nel frattempo, l’anziana padrona di casa, che si trovava in cucina, non si sarebbe accorta della loro presenza.

A mettere in fuga i ladri ci hanno pensato i dirimpettai: alla vista della finestra forzata, i vicini di casa hanno infatti compreso che stesse accadendo qualcosa di grave. Hanno dunque iniziato a urlare con forza, riuscendo così a far scappare i tre prima che portassero via qualcosa o facessero del male alla donna.